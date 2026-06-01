Amichevoli nazionali, il pronostico di Slovacchia-Malta: l'1 paga poco e allora...

Pronostico Slovacchia-Malta: 1+NoGoal

Niente Mondiale per la Slovacchia e niente Mondiale anche per Malta che, nel suo girone di qualificazione, ha chiuso al quarto posto con 5 punti dietro Olanda, Polonia e Finlandia e davanti soltanto alla Lituania. Come se non bastasse l’undici di La Valletta ha giocato la finale retrocessione di Nations League (come seconda del gruppo 2 della League D) contro il Lussemburgo (ultimo del gruppo 3 della League C) perdendo sia all’andata (0-2) che al ritorno (0-3). La Slovacchia, dopo la sciagurata sfida con il Kosovo ricordata all’inizio, ha poi disputato un’amichevole a fine marzo contro la Romania vincendo per 2-0. Le amichevoli, si sa, sono partite a sé e senza la posta in palio può accadere davvero di tutto ma, a guardare Slovacchia e Malta, di fronte nel pomeriggio, appare davvero difficile che la nazionale ospite possa conquistare un risultato utile. Il segno 1 è in lavagna ad una quota inevitabilmente contenuta e, per renderla appena più interessante, si potrebbe pensare di abbinargli anche il NoGoal. La combo 1+NoGoal è offerta a 1.62 da Eplay24 e NetBet, a 1.65 da Sisal.