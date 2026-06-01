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Amichevoli nazionali, il pronostico di Slovacchia-Malta: l'1 paga poco e allora...

Match senza posta in palio con fischio d'inizio alle 18
2 min
Slovacchia-Maltaquotepronostico
Amichevoli nazionali, il pronostico di Slovacchia-Malta: l'1 paga poco e allora...© PA

Sono stati venti minuti (o poco più) di fuoco per la Slovacchia che, nella semifinale playoff per gli ultimi posti europei al Mondiale, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo per 2-1, ha preso tre reti tra il 47’ e il 72’ dal Kosovo che gli ha soffiato (4-3 per gli slavi il risultato finale) la possibilità di giocarsi il match decisivo con la Turchia

Pronostico Slovacchia-Malta: 1+NoGoal

Niente Mondiale per la Slovacchia e niente Mondiale anche per Malta che, nel suo girone di qualificazione, ha chiuso al quarto posto con 5 punti dietro Olanda, Polonia e Finlandia e davanti soltanto alla Lituania. Come se non bastasse l’undici di La Valletta ha giocato la finale retrocessione di Nations League (come seconda del gruppo 2 della League D) contro il Lussemburgo (ultimo del gruppo 3 della League C) perdendo sia all’andata (0-2) che al ritorno (0-3). La Slovacchia, dopo la sciagurata sfida con il Kosovo ricordata all’inizio, ha poi disputato un’amichevole a fine marzo contro la Romania vincendo per 2-0. Le amichevoli, si sa, sono partite a sé e senza la posta in palio può accadere davvero di tutto ma, a guardare Slovacchia e Malta, di fronte nel pomeriggio, appare davvero difficile che la nazionale ospite possa conquistare un risultato utile. Il segno 1 è in lavagna ad una quota inevitabilmente contenuta e, per renderla appena più interessante, si potrebbe pensare di abbinargli anche il NoGoal. La combo 1+NoGoal è offerta a 1.62 da Eplay24 e NetBet, a 1.65 da Sisal.

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