Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Amichevole Austria-Tunisia: statistiche, migliori quote e pronostico

A Vienna le due nazionali fanno le prove in vista dei prossimi Mondiali
1 min
Austria-TunisiaAmichevolepronostico
Amichevole Austria-Tunisia: statistiche, migliori quote e pronostico© EPA

Se nella partita della Mol Arena si affrontano due compagini escluse dal Mondiale che sta per iniziare non si può dire la stessa cosa per Austria-Tunisia, sfida tra due delle partecipanti alla kermesse di Canada, Usa e Messico che inizierà l’11 gennaio prossimo. 

Pronostico Austria-Tunisia: segno 1

L’Austria ha vinto il suo girone di qualificazione davanti a Bosnia Erzegovina e Romania e ha poi continuato la sua striscia positiva battendo, nelle due amichevoli successive, Ghana (5-1) e Corea del Sud (1-0). La Tunisia ha fatto lo stesso nel gruppo H del suo continente lasciando dietro di sè, a distanza siderale, Namibia e Liberia. Poi è stata però eliminata dal Mali (ai rigori) negli ottavi di Coppa d’Africa con le ultime due esibizioni senza squilli contro Haiti (1-0) prima e Canada (0- 0) poi. Con il Mondiale alle porte difficile pensare a una gara con tanto impegno però, alla fine, è l’1 che si lascia preferire. Il successo austriaco è quotato a 1.48 da Eplay24 e da Netwin, a 1.45 da Sisal

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS