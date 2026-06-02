Pronostico Brescia-Ascoli, le quote della sfida del Rigamonti

Si respira ormai già aria di Mondiale ma, per archiviare completamente la stagione dei campionati, c’è ancora un verdetto da emettere. Un verdetto che riguarda l’ultima ammessa al prossimo campionato di serie B che uscirà dalla finalissima dei playoff promozione la cui andata si gioca stasera (ore 21.15). A contendersi il posto sono rimaste Brescia e Ascoli che hanno fatto percorsi diversi tra loro ma che si ritrovano a lottare per lo stesso obiettivo. Ecco il pronostico di Brescia-Ascoli.
Comparazione quote Brescia-Ascoli: Multigol 1-3
Le “Rondinelle”, al termine della stagione regolare, hanno chiuso al secondo posto il girone A dietro all’imprendibile Vicenza che è finito ben 20 punti più avanti. A questo punto l’ingresso ai quarti nei playoff contro il Casarano (battuto 3-0 all’andata con pareggio 0-0 al ritorno) con il bis concesso in semifinale contro la Salernitana (stavolta 1-1 all’andata e 2-0 al ritorno). L’Ascoli, dopo una rimonta clamorosa, aveva anche agganciato in testa al girone B l’Arezzo che però era in vantaggio negli scontri diretti. Inutile allora impegnarsi nell’ultima di campionato a Campobasso con il ko (0-1) arrivato dopo 10 successi di fila e 13 vittorie nelle ultime 14 esibizioni. Anche per i marchigiani accesso diretto ai quarti di finale playoff con il Potenza eliminato prima (0-0 all’andata e 1-0 al ritorno) e il Catania fatto fuori poi (4-0 all’andata e 1-2 al ritorno). Stasera il primo round decisivo e entrambe cercheranno di trarre vantaggio da questi primi 90 minuti ma senza rischiare troppo. Il Multigol 1-3 potrebbe andar bene: questo esito è quotato a 1.26 da Eplay24 e NetBet, a 1.33 da Sisal.