Pronostico Brescia-Ascoli, le quote della sfida del Rigamonti

Comparazione quote Brescia-Ascoli: Multigol 1-3

Le “Rondinelle”, al termine della stagione regolare, hanno chiuso al secondo posto il girone A dietro all’imprendibile Vicenza che è finito ben 20 punti più avanti. A questo punto l’ingresso ai quarti nei playoff contro il Casarano (battuto 3-0 all’andata con pareggio 0-0 al ritorno) con il bis concesso in semifinale contro la Salernitana (stavolta 1-1 all’andata e 2-0 al ritorno). L’Ascoli, dopo una rimonta clamorosa, aveva anche agganciato in testa al girone B l’Arezzo che però era in vantaggio negli scontri diretti. Inutile allora impegnarsi nell’ultima di campionato a Campobasso con il ko (0-1) arrivato dopo 10 successi di fila e 13 vittorie nelle ultime 14 esibizioni. Anche per i marchigiani accesso diretto ai quarti di finale playoff con il Potenza eliminato prima (0-0 all’andata e 1-0 al ritorno) e il Catania fatto fuori poi (4-0 all’andata e 1-2 al ritorno). Stasera il primo round decisivo e entrambe cercheranno di trarre vantaggio da questi primi 90 minuti ma senza rischiare troppo. Il Multigol 1-3 potrebbe andar bene: questo esito è quotato a 1.26 da Eplay24 e NetBet, a 1.33 da Sisal.