Pronostico Georgia-Romania, per le quote è da 1 ma...

Non c’è stato nulla da fare (e non poteva essere altrimenti)... la Georgia ha preso ovviamente parte alle qualificazioni per il Mondiale ma ha chiuso con soli 3 punti (a pari merito con la Bulgaria) dietro Spagna e Turchia che sono finite, rispettivamente, prima e seconda a distanza siderale dalle ultime due.

Pronostico Georgia-Romania: doppia chance X2

Questa sera (ore 19) la nazionale di Kvaratskhelia affronta in amichevole la Romania che pure non ha brillato nel suo girone di qualificazione ai Mondiali (è finita terza davanti solo a Cipro e San Marino) ma ha potuto prendere parte ai playoff finendo subito fuori per mano della Turchia (0-1). Sfida dunque tra due formazioni che vedranno il Mondiale in televisione ma che approfittano di queste occasioni per cercare di migliorare schemi e meccanismi di gioco. A guardare i risultati delle due nazionali vale la pena sottolineare come la Romania abbia comunque qualche esibizione a favore. Ad esempio, restando sempre alle partite di qualificazione ai Mondiali, l’undici di Bucarest ha battuto 1-0 l’Austria, finita prima nel girone davanti alla Bosnia Erzegovina. Nonostante ciò le quote concedono poca fiducia al segno 2 che però, carta alla mano, non sembra poi così improbabile. Sull’esito del match potrebbe soltanto recitare un ruolo di primo piano lo scarso impegno (non c’è nulla in palio) e allora tutto diventa possibile. Vista l’incertezza, il pronostico potrebbe contemplare una doppia chance. La Romania imbattuta (X2) vale 1.67 per William Hill, 1.62 per Eplay24, 1.60 per Bwin.