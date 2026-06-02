Pronostico Lussemburgo-Italia, in attesa del nuovo allenatore gli Azzurri vanno a caccia del successo

Italia e Lussemburgo si ritrovano di fronte in amichevole a distanza di 12 anni: finì 1-1 un test di preparazione per quello che è stato l’ultimo Mondiale a cui gli Azzurri hanno preso parte. Azzurri che per l’occasione saranno... Azzurrini. Silvio Baldini, selezionatore ad interim, ha dato infatti spazio alla linea verde. Si gioca per (ri)costruire l’Italia del futuro, il risultato allo “Stade de Luxembourg” conta poco o niente. Ecco quote e pronostico di Lussemburgo-Italia.
Pronostico Lussemburgo-Italia: Multigol 2-4
Un’Italia che tra il 1972 e il 1981 ha affrontato e battuto 6 volte il Lussemburgo nelle qualificazioni ai Mondiali, 19 le reti segnate e una sola al passivo. I nostri odierni avversari hanno evitato la retrocessione dalla Lega C di Nations League battendo Malta con un complessivo 5-0 nel doppio confronto. Un “uno-due” utile a spezzare una serie di nove partite senza successi (un pareggio e otto ko), con due soli gol all’attivo nel periodo. Un ruolino di marcia modesto ma, in presenza di un’Italia “sperimentale”, in lavagna il divario è meno netto di quanto sarebbe in condizioni “normali”. Favorito il segno 2, in lavagna a 1.54, con No Goal e Under 2,5 più probabili rispetto a Goal e Over 2,5. Ragionevole ipotizzare che la sfida possa regalare minimo due, massimo quattro reti. Il Multigol 2-4 è in lavagna a 1.52 su Eplay24, a 1.50 su Eurobet, a 1.48 su Snai.