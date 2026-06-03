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Pronostico Polonia-Nigeria, l’1 presenta una quota interessante

Niente Mondiale per le due nazionali, di fronte mercoledì sera a Varsavia. Molte assenze nelle fila delle Super Eagles
Federico Vitaletti
1 min
Polonia-Nigeriaquotepronostico
Pronostico Polonia-Nigeria, l’1 presenta una quota interessante© EPA

Polonia-Nigeria è un’amichevole tra deluse, ovvero tra nazionali che hanno mancato la qualificazione ai prossimi Mondiali. La Polonia di recente è stata sconfitta per 2-0 dall’Ucraina mentre la Nigeria nei 90 regolamentari non perde dal 16 dicembre del 2025. 

Comparazione quote: Polonia vince almeno un tempo: Sì

Non ci saranno Osimhen e Lookman nelle fila delle “Super Eagles”, terze classificate all’ultima edizione della Coppa d’Africa. Resta comunque un test impegnativo per la Polonia, che nelle ultime cinque partite ha sempre subìto almeno una rete. Nell’unico precedente tra queste due nazionali (marzo 2018) vinsero 1-0 gli africani. Per le quote la rivincita polacca vale 2.05, occhio all’esito “Squadra casa vince almeno un tempo: Sì” a 1.57 su Eplay24, a 1.55 su Eurobet, a 1.48 su Sisal.

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