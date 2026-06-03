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Albania-Israele: statistiche, migliori quote e pronostico

Negli ultimi due precedenti tra le due Nazionali si è sempre visto un esito
2 min
Albania-Israelequotepronostico
Albania-Israele: statistiche, migliori quote e pronostico© Getty Images

A Tirana (ore 20.00) nessuna prova generale in vista dei MondialiAlbania e Israele non prenderanno parte alla kermesse di Canada, Usa e Messico. Il sogno albanese è svanito in semifinale playoff, per mano della Polonia (1-2). Israele ha invece chiuso al terzo posto nel girone di cui facevano parte Norvegia e Italia, con score di quattro successi e altrettante sconfitte (19 gol fatti e 20 al passivo). 

Comparazione quote: Albania-Israele Goal

Vero, l’Albania viene da tre ko di fila (il più recente in amichevole contro l’Ucraina) ma l’ultima volta che ha incassato più di due reti in un singolo match risale a marzo del 2024. Israele nell’ultimo test senza posta in palio ha rimontato due gol alla Georgia di un super Kvaratskhelia, chiudendo sul 2-2. Curiosità statistica, con Israele in campo il risultato esatto 1-1 non si vede da novembre 2023. Spunti interessanti che spingono il pronostico verso l’esito Goal, che tra l’altro si è visto anche negli ultimi due precedenti tra queste nazionali. Almeno una rete per parte in Albania-Israele si gioca a 1.74 su Eplay24, a 1.73 su Snai, a 1.72 su Bwin.

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