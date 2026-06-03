Albania-Israele: statistiche, migliori quote e pronostico

A Tirana (ore 20.00) nessuna prova generale in vista dei Mondiali: Albania e Israele non prenderanno parte alla kermesse di Canada, Usa e Messico. Il sogno albanese è svanito in semifinale playoff, per mano della Polonia (1-2). Israele ha invece chiuso al terzo posto nel girone di cui facevano parte Norvegia e Italia, con score di quattro successi e altrettante sconfitte (19 gol fatti e 20 al passivo).