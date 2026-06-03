Vlahovic resta in Serie A dopo l'addio alla Juve? Ecco dove andrà il serbo secondo i bookmaker

Dopo quattro anni e mezzo con la Juventus , Dusan Vlahovic si appresta a cambiare aria. Le trattative per il rinnovo di contratto (in scadenza a fine mese) si sono interrotte e così Spalletti dovrà rinunciare a quell'attaccante così stimato e ritenuto necessario nell'organico bianconero dall'ex Ct azzurro. Quale sarà la prossima squadra di Vlahovic al primo settembre? Ecco cosa ne pensano i bookmaker .

Quote prossima squadra Vlahovic al 1° settembre

Con la separazione tra la Juve e Vlahovic torna prepotentemente di moda il nome del Milan, ritenuto dai bookie una delle soluzioni favorite. Il trasferimento di Vlahovic al Milan è quotato a 4.50, stessa quota per il Napoli che, con Allegri in panchina, rappresentante una pista caldissima visto che il serbo è uno dei pupilli di Max. Occhio però alle piste estere, come il Chelsea (4.50), che di certo non ha problemi a pagare cartellini e stipendi dei giocatori. Vlahovic compreso. Alle spalle dell'inedito trio i bookie collocano un altro "tris" altrettanto curioso. È quello formato da Fenerbahce, Tottenham e... Roma. Per ciascuna di loro, la possibilità di tesserare Vlahovic entro il primo settembre è una possibilità da 7.50 volte la posta.