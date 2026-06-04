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Quote Miglior Giovane Mondiale 2026, lo juventino Yildiz sfida Lamine Yamal e Doue

Lo spagnolo è il grande favorito, il francese insegue mentre il turco...
Federico Vitaletti
2 min
Quote Miglior GiovaneLamine YamalYildiz
Quote Miglior Giovane Mondiale 2026, lo juventino Yildiz sfida Lamine Yamal e Doue© Marco Canoniero

Quattro anni fa, in Qatar, fu l’argentino Enzo Fernandez a vincere il premio come Miglior Giovane dei Mondiali. Il suo “erede”, ai prossimi Mondiali, sarà spagnolo. Questo, almeno, è quello che si evince dalle quote sul Miglior Giovane al Mondiale 2026

Comparazione quote: Lamine Yamal miglior giovane Mondiali

Nessun dubbio per i bookie. Il grande favorito per ottenere il riconoscimento come Miglior Giovane della rassegna iridata di questa estate è Lamine Yamal. Lo spagnolo, sulla via del recupero da un infortunio muscolare, è bancato Mvp dei Mondiali a 3 da Eplay24StarYes e Sisal. In 28 partite di campionato con il Barcellona, il fuoriclasse iberico ha realizzato 16 gol e fornito 12 assist. Se ritrova la forma migliore è incontenibile, il candidato ideale per vincere il premio di Mvp dei Mondiali. L’unico che può insidiare Yamal in questa particolare scommessa è Desire Doue, fresco campione d’Europa con il Psg. Gioca in una nazionale ricca di talento e quindi con tanta concorrenza come la Francia ma ha le qualità per imporsi sul palcoscenico mondiale. I bookie ci credono: quota 3.50 per Doue Miglior Giovane del torneo. Alle sue spalle c’è un altro francese, Zaire Emery, con quote che oscillano tra 6 e 7.50. Il turco Arda Guler (a 10) e l’inglese O’Reilly (a 12) completano la cerchia dei papabili. Chances fissate a 15 per lo juventino Kenan Yildiz.

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