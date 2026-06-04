Pronostico Svezia-Grecia, i consigli su cosa giocare

La Grecia, terza nel suo girone di qualificazione ai Mondiali, rientra tra le squadre che hanno un po’ deluso. Non era facile finire davanti a Scozia e Danimarca ma il distacco dalle prime due è sembrato eccessivo. Morale? Gli ellenici il Mondiale lo guarderanno da casa e affrontano oggi la Svezia (ore 19) che, nonostante i due soli punti conquistati nelle qualificazioni, ha ricevuto comunque, attraverso la Nations League, il pass per i playoff. Spareggi poi vinti, battendo Ucraina prima e Polonia dopo, e biglietto per Canada, Usa e Messico conquistato.