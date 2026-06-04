Pronostico Svezia-Grecia, i consigli su cosa giocare

La Grecia, terza nel suo girone di qualificazione ai Mondiali, rientra tra le squadre che hanno un po’ deluso. Non era facile finire davanti a Scozia e Danimarca ma il distacco dalle prime due è sembrato eccessivo. Morale? Gli ellenici il Mondiale lo guarderanno da casa e affrontano oggi la Svezia (ore 19) che, nonostante i due soli punti conquistati nelle qualificazioni, ha ricevuto comunque, attraverso la Nations League, il pass per i playoff. Spareggi poi vinti, battendo Ucraina prima e Polonia dopo, e biglietto per Canada, Usa e Messico conquistato.
Pronostico Svezia-Grecia: segno 1
L’amichevole degli scandinavi di qualche giorno fa ha comunque evidenziato i limiti mostrati dai gialloblù nelle qualificazioni. Un ko per mano della Norvegia (1-3) che non lascia troppo ben sperare. La Grecia, dopo le qualificazioni, ha perso in amichevole con il Paraguay (0- 1) e ha fatto 0-0 con l’Ungheria. E stasera? O l’1 o l’Under 2,5. Il successo della Svezia si può giocare a 1.98 su Eplay24 e su Netwin, a 1.97 su Betsson. L’Under 2,5 è in lavagna a 1.76 su Netwin e su Eplay24, a 1.80 su Snai.