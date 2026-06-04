Amichevoli internazionali, i pronostici per Irlanda del Nord-Guinea e Slovenia-Cipro

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Tra qualificate al Mondiale e nazionali invece escluse dalla più prestigiosa competizione intercontinentale, il calendario propone altre amichevoli in programma. Al secondo gruppo (quelle che non hanno in tasca il biglietto per Canada, Usa e Messico) appartengono Irlanda del Nord e Guinea chiamate oggi ad affrontarsi in un match con pochi spunti di interesse su un campo neutro spagnolo dove, anche in ottica tifoserie, il richiamo non dovrebbe essere irresistibile.
Comparazione quote: Irlanda del Nord-Guinea segno 1
L'Irlanda del Nord non si è qualificata per il Mondiale avendo chiuso al terzo posto nel suo girone (dietro Germania e Slovacchia) perdendo poi (0-2) la semifinale playoff contro l'Italia. Decisamente peggio la Guinea che nel suo gruppo di qualificazione africano è finita addirittura quarta alle spalle di Algeria, Uganda e Mozambico. Chiusa questa fase ha poi disputato quattro amichevoli vincendo la prima contro la Liberia (2-0), perdendo l’ultima (0-1) contro il Benin con in mezzo due pareggi contro Niger (1-1) e Togo (2-2). Per l’Irlanda del Nord, dopo il ko con l’Italia, una amichevole con il Galles andata in archivio con il punteggio di 1-1. Il match di oggi non dovrebbe riservare troppe emozioni con la nazionale di Belfast, appoggiata anche dalle quote, in grado comunque di aggiudicarsi la sfida. Il successo dell’Irlanda del Nord è proposto a 2.10 da Sisal, a 2.16 da Betsson, a 2.18 da Eplay24.
Pronostico Slovenia-Cipro: segno 1
Alla stessa tipologia di partite appartiene anche Slovenia-Cipro (ore 18) che mette di fronte la terza arrivata del gruppo B delle qualificazioni mondiali e la quarta del gruppo H. La compagine slava ha profondamente deluso conquistando solo 4 punti in 6 partite chiudendo alle spalle di Svizzera e Kosovo mentre quella cipriota è rimasta dietro Austria, Bosnia Erzegovina e Romania. Bastano questi pochi dati per capire che non si tratta certo di una sfida di altissimo livello con Cipro che, per di più, si presenta a questo appuntamento reduce da tre amichevoli nelle quali ha perso contro Estonia (2-4) e Bielorussia (0-1) vincendo solo l’ultima (3-2) contro la Moldavia. La Slovenia risponde con due partite senza posta in palio giocate a fine marzo, una persa contro l’Ungheria (0-1) e una vinta contro il Montenegro (3-2). Anche se, prevedibilmente, l’impegno delle due squadre sarà minimo (non ci sono obiettivi da raggiungere) alla fine la Slovenia resta qualitativamente e tecnicamente superiore. Ok l’1, offerto a 1.35 da BetFlag e Planetwin, a 1.36 da Eplay24.
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