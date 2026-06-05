Pronostico Slovacchia-Montenegro, le quote sorridono alla nazionale di casa

Comparazione quote Slovacchia-Montenegro: 1X+Multigol 1-4

Certo, aver battuto una nazionale modesta come Malta (2-1) solo al 97’ non è un risultato molto incoraggiante per una Slovacchia che è stata eliminata dal Kosovo alle semifinali playoff per i Mondiali. Di fronte come detto c’è il Montenegro, reduce dal successo in amichevole contro la Bulgaria per 1-0. Un Montenegro che pure ha deluso nel suo percorso di qualificazione ai Mondiali, chiuso al 4° posto alle spalle delle Isole Far Oer. Risultati alla mano, le due nazionali che si affrontano oggi a Kosice non vanno d’accordo con il pareggio. La Slovacchia ha fatto registrare il No Goal in 8 degli ultimi 10 match giocati. Il Montenegro ha subìto almeno 2 reti in 6 delle ultime 10 partite disputate. L’ultimo precedente si è chiuso sul 2-2 e, concedendo un pizzico di fiducia in più alla Slovacchia, si può provare la combo 1X+Multigol 1-4: quota 1.34 su Eplay24 e NetBet, 1.29 su Sisal.