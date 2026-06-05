Calciomercato Juventus, dal portiere (Alisson) agli attaccanti (Icardi): ecco chi arriva secondo i bookie

La mancata qualificazione alla Champions restringe il campo d'azione sul mercato da parte della Juve . Sono innanzitutto le cessioni a dover finanziare gli acquisti , nell'ottica più che mai necessaria di un mercato sostenibile. Ma i bookie non si occupano di contabilità, bensì di probabilità. E, attraverso le quote , fanno sapere la loro opinione sul grado di fattibilità di alcune operazioni. Dal portiere fino agli attaccanti , ecco quali di queste possono andare in porto e occhio perché alcune sembrano piuttosto probabili, per non dire in dirittura d'arrivo.

Prossimo portiere Juve, le quote: tra Alisson e Martinez spunta...

Partiamo dal portiere. Il rendimento stagionale di Di Gregorio non può aver soddisfatto Luciano Spalletti, alla ricerca di un guardiano più affidabile per la porta bianconera. Il sogno resta Alisson, sogno che non è proibito nonostante la mancata qualificazione alla Champions. Almeno secondo i bookie, che quotano a 2.75 il brasiliano in bianconero alla data del primo settembre. E se invece il prossimo portiere bianconero fosse argentino anziché brasiliano? Emiliano "Dibu" Martinez, vincitore dell'Europa League con l'Aston Villa, ha il carisma adatto per vestire il bianconero e nelle quote aggiornate dai bookie si gioca alla Juve a 2.50. Tra i profili che si candidano per il post-Di Gregorio secondo gli operatori ci sono anche Carnesecchi e De Gea, portieri di grande affidamento e valore, più giovane il primo, più esperto il secondo. Quota 5 per la possibilità che uno di loro sbarchi a Torino. Solo una suggestione Gigio Donnarumma, accostato alla Juve ma con quota alta: 16.

I possibili rinforzi in difesa per la Juve: le quote di Kim, Senesi...

In caso di addio di Gleison Bremer, Spalletti avrebbe individuato in Kim il sostituto ideale. Il sudcoreano è stato alle dipendenze del tecnico di Certaldo nel 2023, anno dello scudetto del Napoli, e la coppia potrebbe ricomporsi in bianconero. Un'ipotesi che trova conferma in lavagna, dove l'affare Kim alla Juventus è quotato a 3.50. Tra gli estimatori di Muharemovic, protagonista di un'ottima stagione con il Sassuolo, c'è anche la Vecchia Signora. Un nome da Juve secondo i bookie, tanto che a 2.50 si gioca la possibilità di vedere il bosniaco in bianconero in questa sessione di mercato. E se il nuovo rinforzo per la difesa arrivasse dalla Premier? Senesi non rinnoverà con il Bournemouth e l'accostamento alla Juve non è certo cosa di questi giorni. Forse per questo, i bookie danno molte chance ai bianconeri di aggiudicarsi la corsa per il centrale argentino: quota che crolla a 1.85. A 6, invece, lo "sgarbo" alla Roma con relativo scippo dell'ivoriano Ndicka.

Quote Brahim Diaz-Juve

Anche il centrocampo bianconero necessita di rinforzi, mettendo muscoli e creatività. Per i primi c'è Franck Kessie, centrocampista dell'Al-Ahli e della nazionale ivoriana. Uno che conosce bene la Serie A, avendo giocato con Atalanta e Milan, e più volte indiziato in passato di tornare nel nostro campionato. Che sia la Juve ad aprirgli le porte? L'ipotesi si trova a 4. Per aumentare la quota-fantasia della squadra, Spalletti non ha smesso di seguire le piste Bernardo Silva (più difficile) e Brahim Diaz. Il portoghese, in uscita dal Manchester City, è quotato a 4 mentre il nazionale marocchino si gioca in bianconero a 3. Più lontani da Torino, quote alla mano, Frattesi (a 6) e Goretzka (7.50).

Kolo Muani-Juve, c'è il sì dei bookie. E Icardi...

Capitolo attaccanti. Vlahovic non rinnoverà, Openda e David andranno piazzati altrove. Va da sé che il reparto offensivo andrà incontro ad un deciso restyling. Un tocco di francese è quello che ci vuole secondo gli operatori, con il ritorno alla base di Kolo Muani dato come molto probabile: quota 1.85. Per Lewandowski alla Juve le quote sono schizzate a 6 dopo la fine del campionato e il verdetto che ha sancito l'Europa League per i bianconeri. Occhi puntati su Mauro Icardi, pupillo di Spalletti, in cerca di una nuova sistemazione visto il mancato rinnovo con il Galatasaray. Le quote per Icardi alla Juve sono crollate da 25 a 9 e ulteriori ritocchi verso il basso non sono da escludere visto che l'attaccante avrebbe aperto le porte ad un ritorno in Serie A. Occhio infine alle candidature di Mateta e Retegui, per ciascuno di loro le quote si attestano a 12.