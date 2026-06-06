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Quote Mondiali 2026, con le scommesse dei bookie sarà un torneo da... record

Puntate aperte su gol più veloce, incontro con più reti e non solo...
Federico Vitaletti
2 min
Record Mondiali 2026MbappéScommesse
Quote Mondiali 2026, con le scommesse dei bookie sarà un torneo da... record© APS

Il prossimo Mondialie, a 48 squadre, sarà il più inclusivo di sempre. In una parola, un Mondiale da record. E proprio i record sono l’oggetto di una serie di scommesse predisposte dai bookmaker: puntate aperte sul record di gol segnati da un giocatore nell’arco della fase finale ma anche su gol più veloce e non solo…

Quote sui record al Mondiale: Messi e Mbappé sulle tracce di Klose

Partiamo dal record che, secondo i bookie, ha le maggiori probabilità di essere battuto. Ovvero, il “Record di gol di un marcatore nella storia”. Con 16 reti nelle fasi finali di tutte le edizioni della manifestazione è Miro Klose l’uomo che detiene questo record. Nel prossimo Mondiale due giocatori potrebbero raggiungerlo o superarlo: Messi (13 gol) Mbappé (12). I bookie ci credono e bancano a 1.25 la possibilità che alla fine dei Mondiali venga scritto un nuovo record di gol totali nella storia dei Mondiali. Più difficile (ma non impossibile) che, nella kermesse di Canada, Usa e Messico, un giocatore riesca a battere il record di gol segnati in una singola edizione del torneo: 13, impresa riuscita al francese Fontaine ai Mondiali di Svezia 1958. Con un maggior numero di partite da giocare, qualcuno potrebbe superare tale soglia: ipotesi fissata in lavagna a 16. Si può puntare anche sul record del gol più veloce che, nella storia dei Mondiali, è di 11 secondi. Tanto bastò al turco Hakan Sukur per sbloccare, nel 2002, la finale per il 3°/4° posto con la Corea del Sud. Più dura in questo caso per i bookie, che fissano a 66 la possibilità che tale record “lampo” possa essere superato. Il primato di partita con più gol ai Mondiali? Austria-Svizzera nell’edizione 1954: 7-5. Insomma, per scrivere una nuova pagina di storia qui servono almeno 13 gol. Una soglia che vale ben 50 volte la posta.

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