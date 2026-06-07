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Il capocannoniere della Serie ai Mondiali? Per i bookie attenti a quei due!

Puntate aperte sul giocatore del nostro campionato che segnerà più reti nel corso del torneo: ecco i favoriti
Federico Vitaletti
3 min
Lautaro MartinezCapocannoniere lista Serie AScommesse antepost
Il capocannoniere della Serie ai Mondiali? Per i bookie attenti a quei due!© Inter via Getty Images

Con 17 reti Lautaro Martinez si è laureato capocannoniere della Serie A 2025/26, alle sue spalle Donyell Malen con 14 centri (in 18 presenze da quando è arrivato alla Roma). La sfida tra l'argentino e l'olandese si è chiusa in campionato ma, secondo i bookie, è destinata a vivere un nuovo capitolo in nazionale. Sono loro, infatti, i favoriti nella scommessa "Capocannoniere Mondiali della lista Serie A". Ecco di che si tratta e quali sono le quote previste.

Capocannoniere lista Serie A al Mondiale: a quanto è quotato Lautaro Martinez

Questa scommessa è reperibile all'interno delle Antepost, disponibili prima dell'inizio di un grande evento come il Mondiale. Oltre al più generico Capocannoniere dei Mondiali, è possibile pronosticare il giocatore che, in una determinata lista rilasciata dall'operatore, segnerà più reti nell'arco dell'intero Mondiale. I bookie vedono un testa a testa, appunto, tra Lautaro Martinez e Donyell Malen. Sia l'argentino che l'olandese sono quotati a 4.50. Alle loro spalle troviamo un giocatore che quiando indossa la maglia della nazionale si rigenera: Romelu Lukaku. Contro la Croazia Big Rom ha realizzato il suo 90esimo gol con i Diavoli Rossi e ha buone possibilità di essere il top scorer dell'attuale lista Serie A: quota 6. Tanta qualità anche nella zona medio-alta della graduatoria stilata dagli operatori. Qui troviamo De Ketelaere, Leao e Pulisic tutti a 12, mentre l'offerta sale a 20 per lo scozzese del Napoli McTominay. Più alte le quote per l'interista Marcus Thuram e lo juventino Kenan Yildiz, entrambi a 25. Per chi punta a quote ancora più elevate c'è l'interista Bonny a 66, che ha debuttato di recente nella prestigiosa amichevole vinta dalla sua Costa d'Avorio contro la Francia.

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