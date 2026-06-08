Francia-Irlanda del Nord, quote e pronostico: Deschamps vuole riscattare la sconfitta contro la Costa d'Avorio

Che dietro l’angolo la sorpresa ci poteva stare era stato detto e segnalato. La sfida tra due nazionali che avevano chiuso da imbattute il proprio girone di qualificazione al Mondiale (una in Europa, l’altra in Africa) la diceva lunga sul fatto che, soprattutto in amichevole, qualcosa potesse andare in maniera diversa da come tutti (quote comprese) la pensavano. E, visto che entrambe le formazioni facevano (e fanno) registrare una discreta regolarità realizzativa, si era anche detto che l’1 sembrava inevitabile ma che il Goal ci poteva stare. Alla fine è andata proprio così con la Francia che, in casa, ha perso 1-2 contro la Costa d’Avorio regalando uno dei risultati più imprevedibili di questo giro di amichevoli internazionali che precede il via del Mondiale.