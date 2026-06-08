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Spagna-Perù, è l'ultima della Roja prima del debutto al Mondiale: il pronostico

La numero 2 del ranking Fifa scende in campo per disputare un'amichevole dall'esito sulla carta scontato
1 min
Spagna-Perùpronosticoquote
Spagna-Perù, è l'ultima della Roja prima del debutto al Mondiale: il pronostico© APS

Dalla numero 1 del ranking Fifa (la Francia) si passa alla numero 2 (la Spagna) che, nella notte tra oggi e domani (alle 4, ora italiana), completa la sua preparazione (in vista dell’esordio contro Capo Verde al Mondiale il prossimo 15 giugno) affrontando il Perù in una amichevole che sembra senza storia. 

Vince la Spagna? Ecco a quanto è quotato il segno 1 della Roja

Il Perù ha chiuso il suo girone di qualificazione mondiale al penultimo posto realizzando soltanto 6 reti in 18 partite e nelle ultime 12 esibizioni ha battuto solo Bolivia e Haiti collezionando, per il resto, 4 pareggi e 6 sconfitte. Anche la Spagna nelle ultime due amichevoli non ha brillato pareggiando contro Egitto e Iraq ma il segno 1 stavolta ci dovrebbe stare. Ne sono convinti anche i bookie, visto che la vittoria della Spagna è offerta a 1.16 da Eplay24, a 1.15 da Vincitu, a 1.14 da Sisal.

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