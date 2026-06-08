Spagna-Perù, è l'ultima della Roja prima del debutto al Mondiale: il pronostico

Vince la Spagna? Ecco a quanto è quotato il segno 1 della Roja

Il Perù ha chiuso il suo girone di qualificazione mondiale al penultimo posto realizzando soltanto 6 reti in 18 partite e nelle ultime 12 esibizioni ha battuto solo Bolivia e Haiti collezionando, per il resto, 4 pareggi e 6 sconfitte. Anche la Spagna nelle ultime due amichevoli non ha brillato pareggiando contro Egitto e Iraq ma il segno 1 stavolta ci dovrebbe stare. Ne sono convinti anche i bookie, visto che la vittoria della Spagna è offerta a 1.16 da Eplay24, a 1.15 da Vincitu, a 1.14 da Sisal.