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Arabia Saudita-Senegal, per i bookie questa amichevole finirà così...

Nelle ultime tre amichevoli gli africani hanno sempre realizzato almeno 2 gol
2 min
Arabia Saudita-Senegalquotepronostico
Arabia Saudita-Senegal, per i bookie questa amichevole finirà così...© EPA

Il Senegal, reduce dal “3-2” subito dagli Usa, si appresta a sfidare sul neutro di San Antonio l’Arabia Saudita. La Nazionale allenata da Pape Thiaw è in gran forma, nelle precedenti 10 partite disputate prima di affrontare gli Usa aveva fatto registrare la bellezza di 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta (a tavolino). 

Il Senegal segna almeno 2 gol? Scopri le migliori quote dell’Over 1,5 Ospite

Discorso totalmente differente per quanto riguarda l’Arabia Saudita. I “Figli del deserto” con il “3-0” inflitto al Portorico sono riusciti a mettere la parola fine su una serie di 4 sconfitte consecutive. Per le quote non sembrano esserci grossi dubbi, il Senegal parte nettamente con i favori del pronostico. Il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è in lavagna a 1.62 mentre l’1 paga mediamente 5.00. Under o Over 2,5? L’esito che prevede al massimo due reti al novantesimo è offerto a 1.75 mentre il suo opposto regala un moltiplicatore pari a 1.95. Il Senegal nelle ultime 3 amichevoli disputate ha sempre messo a segno almeno due reti. Da provare l’Over 1,5 Ospite al triplice fischio dell’arbitro: quota 1.74 su Eplay24StarYes e Vincitu.

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