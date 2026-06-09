Argentina favorita contro l'Islanda: il pronostico è una combo

Pronostico Argentina-Islanda: 1+Over 2,5

L’Albiceleste è in stato di grazia, Julian Alvarez e compagni nelle precedenti sei amichevoli disputate hanno sempre vinto, sei successi conditi da ben diciotto reti all’attivo e soltanto una al passivo. Il rendimento dell’Islanda invece è a dir poco altalenante. Andri Fannar Baldursson e soci hanno centrato il successo soltanto in due delle precedenti dieci gare disputate. Nelle ultime quattro (tutte giocate nel 2026) hanno prima perso per 4-0 contro il Messico poi hanno fatto registrare un doppio pareggio contro Canada (2-2) e Haiti (1-1) ed infine non sono riusciti ad arginare gli attacchi del Giappone, 1-0 il risultato al termine del secondo tempo di gioco. Per le quote nessun dubbio, il segno 1 è in lavagna solamente a 1.17 mentre il “2” regala un moltiplicatore pari a 13. Possibile l'Over 2,5 al triplice fischio dell’arbitro. La possibilità che il match finisca con almeno tre reti al novantesimo paga mediamente 1.45. Da provare la “combo” che lega la vittoria dell’Argentina all’Over 2,5: quota 1.51 su Eplay24 e su Netwin, 1.47 su Snai