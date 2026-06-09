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Iraq-Venezuela, il pronostico è sul numero di gol

Sfida sulla carta più equilibrata rispetto a quella che vede di fronte Argentina e Islanda
1 min
Iraq-Venezuelapronosticoquote
Iraq-Venezuela, il pronostico è sul numero di gol© APS

In contemporanea con Argentina-Islanda va in scena anche Iraq-Venezuela. Sulla carta la sfida in programma al “Seatgeek Stadium” si preannuncia decisamente più equilibrata.

Pronostico Iraq-Venezuela: Multigol 1-2 primo tempo 

L’Iraq soltanto pochi giorni fa è riuscito a fermare la Spagna sull’1-1 mentre nella precedente amichevole disputata aveva battuto Andorra per 1-0. Per il Venezuela sei sconfitte (al 90’) nei precedenti dieci incontri. Le quote pendono dalla parte de “la Vinotinto”, il “2” raddoppia mediamente una qualsiasi puntata mentre la doppia chance 1X si gioca a 1.75. L’Iraq di certo non regalerà la partita al Venezuela, il Multigol Casa 1-2 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.72. Quante reti verranno realizzate nel corso dei 90 minuti di gioco? L’opzione che prevede due o tre reti al novantesimo vale doppio mentre il Multigol 2-4 è proposto mediamente a 1.57. Partita sbloccata nel primo tempo? Il Multigol 1-2 all’intervallo è offerto a 1.63 da Eplay24, a 1.60 da Snai.

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