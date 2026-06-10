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Playoff LaLiga2, pronostico Malaga-Las Palmas: strada in salita per Amatucci e compagni

Nelle fila degli ospiti, sconfitti 1-0 all'andata, gioca il centrocampista in prestito dalla Fiorentina
Federico Vitaletti
2 min
Malaga-Las PalmasLaLiga2 playoffpronostico
Playoff LaLiga2, pronostico Malaga-Las Palmas: strada in salita per Amatucci e compagni© Getty Images

Non solo amichevoli, ci sono anche partite in cui c’è qualcosa in palio e neanche di poco conto. Ne LaLiga2, il campionato di seconda divisione spagnola, stasera si gioca il ritorno della semifinale promozione tra Malaga e Las Palmas. Ecco il pronostico del match, in programma mercoledì 10 giugno alle 21.00. 

Comparazione quote: Malaga-Las Palmas Under 2,5

Gli andalusi hanno acquisito un bel vantaggio vincendo per 1-0 la gara d’andata in trasferta. Da ricordare che le due formazioni avevano chiuso a pari punti (73) la stagione regolare, Malaga che poi ha guadagnato il vantaggio del quarto posto in virtù degli scontri diretti, entrambi vinti contro il Las Palmas: 1-0 in trasferta, 2-0 in casa. Con quello di domenica, dunque, sono tre i successi stagionali ottenuti dal Malaga contro la squadra in cui milita Lorenzo Amatuccicentrocampista in prestito dalla Fiorentina. Al Las Palmas il pareggio, per usare un eufemismo, non serve davvero. Pareggio che è mancato all’appello nelle sue ultime otto trasferte: quattro vittorie e altrettante sconfitte. Insomma, servirà una prova coraggiosa all’Estadio La Rosaleda. Il Malaga al contrario cercherà di ridurre al minimo i rischi dopo aver vinto all’andata. Per la quarta volta consecutiva, dunque, potrebbe vedersi l’Under 2,5 tra queste due squadre. Massimo due reti in partita si giocano a 1.76 su Eplay24, a 1.75 su Bwin e Planetwin.

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