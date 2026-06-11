Premier Division, Derry City-Bohemians: pronostico "Multigol Ospite"

Pronostico Derry City-Bohemians: statistiche e quote

I “Gypsies” in trasferta con 18 reti all’attivo e 9 al passivo vantano ben 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte mentre il Derry City in casa (imbattuto da 5 giornate davanti al proprio pubblico) vanta 3 successi, 5 pareggi e 2 sconfitte (13 gol realizzati e 11 subiti). Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte della squadra ospite. Il “2” del Bohemians è proposto a 2.30 mentre l’1 del Derry City moltiplica una qualsiasi puntata per 2.95. Da segnalare che gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre andati in scena sul campo del Derry City sono tutti terminati con massimo due reti. La possibilità che anche questo match regali l’Under 2,5 paga 1.65 mentre l’Over 2,5 in controtendenza è offerto a 2.10 da Sisal e GoldBet, a 2.02 da Eplay24. Interessante il Multigol Ospite 1-2 in lavagna a 1.52.