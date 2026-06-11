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Premier Division, Derry City-Bohemians: pronostico "Multigol Ospite"

I Mondiali non fermano il campionato irlandese che venerdì sera propone le gare della 20a giornata
2 min
Derry City-Bohemianspremier divisionpronostico
Premier Division, Derry City-Bohemians: pronostico "Multigol Ospite"© Getty Images

Riflettori puntati sulla Premier Division irlandese. Nel palinsesto della 20ª giornata ci sono due partite molto interessanti. Al “The Ryan McBride Brandywell Stadium” il Derry City, sesto, ospita un Bohemians che attualmente si trova in seconda posizione a -6 dal primo posto. Ecco quote e pronostico del match.

Pronostico Derry City-Bohemians: statistiche e quote

I “Gypsies” in trasferta con 18 reti all’attivo e 9 al passivo vantano ben 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte mentre il Derry City in casa (imbattuto da 5 giornate davanti al proprio pubblico) vanta 3 successi, 5 pareggi e 2 sconfitte (13 gol realizzati e 11 subiti). Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte della squadra ospite. Il “2” del Bohemians è proposto a 2.30 mentre l’1 del Derry City moltiplica una qualsiasi puntata per 2.95. Da segnalare che gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre andati in scena sul campo del Derry City sono tutti terminati con massimo due reti. La possibilità che anche questo match regali l’Under 2,5 paga 1.65 mentre l’Over 2,5 in controtendenza è offerto a 2.10 da Sisal e GoldBet, a 2.02 da Eplay24. Interessante il Multigol Ospite 1-2 in lavagna a 1.52.

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