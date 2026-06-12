Mondiali, Canada-Bosnia è David contro Dzeko: il pronostico

Pronostico Canada-Bosnia: Under 2,5

Il Canada è alla sua terza partecipazione alla fase finale di un Mondiale: bilancio negativo con sei sconfitte, due gol segnati e dodici subìti. La nazionale di Jesse Marsch tuttavia è imbattuta (al pari della Bosnia) da otto partite. Negli ultimi dieci match Jonathan David e compagni hanno fatto collezione di No Goal e Under 2,5, Bosnia più “votata” all’esito Goal e difficile da battere: al 90’ ha cinque pareggi di fila in scia, uno dei quali contro l’Italia nei playoff che mettevano in palio un biglietto per la fase finale del torneo iridato. Per le quote il Canada sfrutterà il fattore Toronto e conquisterà la sua prima, storica vittoria ad un Mondiale: l’1 è offerto a 1.81 da Eplay24, a 1.80 da BetFlag, a 1.78 da Betsson. Il 2 si gioca invece a 4.55 su Eplay24, a 4.50 su Planetwin, a 4.40 su Bwin. Tra Under 2,5 e Over più probabile il primo, proposto a 1.65 da Eplay24 e da Sisal, a 1.63 da Bwin.

Quote marcatori: David contro Dzeko

Gli uomini più attesi in chiave marcatori sono ovviamente loro, Jonathan David e Edin Dzeko. Per i bookie ha più possibilità di segnare il canadese, bancato a 2.75. Un gol in qualsiasi momento del bosniaco, invece, rende 4.50 volte la posta. Quota di poco superiore (4.75) per il gioiellino Alajbegovic, che la Roma di Gasperini seguirà con attenzione durante questi Mondiali.