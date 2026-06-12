Pronostico Usa-Paraguay: Pochettino si affida a Pulisic per abbattere il muro dell'Albirroja

Usa favoriti: ecco quanto vale l’1 per i bookmaker

Pulisic e compagni hanno perso tre delle ultime quattro amichevoli giocate. Meglio decisamente in attacco, a differenza dei loro avversari al debutto californiano. Il Paraguay ritrova i Mondiali dopo 16 anni, merito soprattutto di una difesa solidissima: solo 10 gol incassati in 18 gare di qualificazione. Per gli Usa la sfida sarà proprio questa. Trovare la chiave per scardinare il bunker della Albirroja, che nelle ultime 10 partite giocate ai Mondiali non ha mai incassato più di una rete! Nazionale di casa favorita secondo gli operatori, con l’1 che si attesta a 2.00 sulla lavagna di Eplay24, a 1.97 su Betsson, a 1.95 su Snai. Il 2 viaggia invece a 3.90 su Eplay24, a 3.85 su BetFlag, a 3.80 su Betsson. Tra le giocate “combo”, intriga l’opzione “Multigol 1-2 Casa+0-2 Ospite”, quotata mediamente a 1.60.