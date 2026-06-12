Pronostico Qatar-Svizzera: elvetici favoritissimi, per i bookie Lopetegui farà... scena muta

Sesto Mondiale di fila per la Svizzera , habituè della rassegna iridata, solo il secondo per il Qatar , che nel 2022 aveva partecipato in qualità di Paese organizzatore. La strada è ovviamente in salita per la nazionale di Lopetegui ma il girone (con Bosnia e Canada) non è impossibile e anche le otto migliori terze vanno avanti. Perchè non sognare? Ecco il pronostico di Qatar-Svizzera , sfida del gruppo B dei Mondiali in programma sabato 13 giugno alle ore 21.00.

Pronostico e quote Qatar-Svizzera: Over 2,5

In questa gara inaugurale i qatarioti, promossi al termine di un estenuante percorso nelle qualificazioni asiatiche, affrontano la favorita Svizzera che non perde una gara d’esordio di un Mondiale dal 1966: da lì in poi, 3 vittorie e 3 pareggi. L’ultima al Mondiale è stata tuttavia un flop: 1-6 contro il Portogallo agli ottavi. Ma è una nazionale abituata a lottare e a rialzarsi quella elvetica, imbattuta nel girone di qualificazione europeo (4 successi e 2 pareggi) e giustiziera dell’Italia a Euro 2024. Per i bookie la squadra di Murat Yakin non si lascerà scappare l’occasione di “azzannare la preda”, tanto che la vittoria della Svizzera è quotata a 1.23 da Eplay24, a 1.22 da Bwin, a 1,20 da Snai. Partita che nelle previsioni dei bookie regalerà almeno tre reti, l’Over 2,5 vale 1.65 per Eplay24, 1.63 per Betsson, 1.60 per BetFlag. Nei Mondiali del 2022 il Qatar ha segnato un solo gol in tre partite, incassandone sette. Difficile segnare alla Svizzera, gli operatori propongono infatti a 1.60 l’esito “Qatar non segna”.