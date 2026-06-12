Premier Division, il pronostico di Shelbourne-Shamrock

Comparazione quote: Shelbourne-Shamrock Goal

Dal canto suo, la prima della classe ha inanellato due vittorie utili per mettersi alle spalle il precedente blackout in cui era incappato, a causa dei due ko ravvicinati contro Dundalk e Bohemians. In un campionato con sole 10 squadre come quello irlandese, gli scontri diretti tra le squadre abbondano. Shelbourne e Shamrock in stagione si sono infatti già affrontate due volte: pareggio per 2-2 in casa dello Shelbourne, successiva vittoria per 3-2 dello Shamrock. Curiosità, in entrambi i match è stato lo Shelbourne a passare in vantaggio. Insomma, i numeri dicono che per la capolista non sarà una gita di piacere al “Tolka Park” di Dublino. Nel “Ringsend derby” le quote sono equilibratissime e, visto che lo Shamrock ha subìto una rete in 5 delle ultime 6 trasferte, si può tenere in considerazione l’esito Goal: quota 1.78 su Eplay24, 1.75 su BetFlag e William Hill.