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Premier Division, il pronostico di Shelbourne-Shamrock

Quote equilibrate nel "Ringsend derby" in programma al "Tolka Park" di Dublino
2 min
Shelbourne-ShamrockpronosticoRingsend derby
Premier Division, il pronostico di Shelbourne-Shamrock© Getty Images

Si ferma quasi tutto con i Mondiali, non il campionato irlandese che stasera manda in onda le gare della 20ª giornata. In vetta alla classifica c’è lo Shamrock a quota 40 punti, 6 in più dei Bohemians. La capolista (12 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) questa sera fa visita allo Shelbourne, che a 26 punti può affrontare questa sfida con una certa tranquillità. Una tranquillità figlia anche della striscia di sette risultati utili consecutivi con cui lo Shelbourne si presenta al match con lo Shamrock. 

Comparazione quote: Shelbourne-Shamrock Goal

Dal canto suo, la prima della classe ha inanellato due vittorie utili per mettersi alle spalle il precedente blackout in cui era incappato, a causa dei due ko ravvicinati contro Dundalk e Bohemians. In un campionato con sole 10 squadre come quello irlandese, gli scontri diretti tra le squadre abbondano. Shelbourne e Shamrock in stagione si sono infatti già affrontate due volte: pareggio per 2-2 in casa dello Shelbourne, successiva vittoria per 3-2 dello Shamrock. Curiosità, in entrambi i match è stato lo Shelbourne a passare in vantaggio. Insomma, i numeri dicono che per la capolista non sarà una gita di piacere al “Tolka Park” di Dublino. Nel “Ringsend derby” le quote sono equilibratissime e, visto che lo Shamrock ha subìto una rete in 5 delle ultime 6 trasferte, si può tenere in considerazione l’esito Goal: quota 1.78 su Eplay24, 1.75 su BetFlag e William Hill.

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