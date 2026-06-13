Mondiali 2026, pronostico Brasile-Marocco: insidia Brahim Diaz al debutto per Carlo Ancelotti

Pronostico e quote Brasile-Marocco: doppia chance X2

Il fatto che i Leoni dell’Atlante siano imbattuti al 90’ da 29 partite la dice lunga sull’hype che si portano dietro in questo torneo. Hanno dominato le qualificazioni africane (8 successi in 8 gare) e possono contare su giocatori di esperienza e qualità. Il Brasile, che invece nelle qualificazioni sudamericane ha sofferto, è avvisato. Anche perchè la nazionale di Carlo Ancelotti ha subìto almeno un gol nelle ultime cinque amichevoli. La storia sorride al Brasile che, risultati alla mano, è specialista in partenze da tre punti: 9 vittorie e un pareggio nelle gare inaugurali delle ultime 10 edizioni. Possibile tuttavia che, in presenza di un Marocco temibile e che concede poco, Ancelotti non possa scegliere per il suo Brasile un abito più “coperto” per la prova inaugurale. L’Under 2,5 non a caso incontra il gradimento dei bookie: quota 1.72 su Planetwin, Netwin e Eplay24. A 1.65, invece, la possibilità che il Marocco segni almeno un gol ai pentacampioni del Mondo. Brasile favorito sulle lavagne degli operatori, con l’1 offerto a 1.65 e il 2 del Marocco a 5.50. Stuzzica però la doppia chance X2, con quote che oscillano tra 2.15 e 2.25. Una mezza sorpresa potrebbe anche scapparci...