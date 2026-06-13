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Pronostico Australia-Turchia, esordio con vittoria per Calhanoglu e compagni? I bookie...

Debutto al Mondiale per la nazionale di Vincenzo Montella, qualificata grazie alle vittorie negli spareggi contro Romania e Kosovo
1 min
Australia-TurchiaCalhanoglupronostico
Pronostico Australia-Turchia, esordio con vittoria per Calhanoglu e compagni? I bookie...© APS

Nel gruppo D si parte, alle 6 di domattina (ora italiana) con la sfida tra Australia e Turchia. La nazionale dei canguri ha staccato il biglietto per questo Mondiale addirittura un anno fa disputando, da quel momento in poi, una lunga serie di amichevoli dove ha raccolto 5 vittorie (compresi due successi contro Curacao e Camerun nelle Fifa Series) e 4 sconfitte (Usa, Venezuela, Colombia e Messico) con un solo pareggio, all’ultima uscita, contro la Svizzera (1-1). 

Pronostico Australia-Turchia: segno 2

La Turchia è arrivata a questo Mondiale finendo seconda dietro la Spagna nel girone di qualificazione ma poi ha messo il turbo nei playoff facendo fuori Romania e Kosovo a cui si devono aggiungere le 2 vittorie nelle 2 recenti amichevoli a seguire (4-0 alla Macedonia del Nord e 2-1 al Venezuela). Nel calcio le sorprese sono dietro l’angolo ma qui il 2, dalla quota anche interessante, non dovrebbe tradire le attese. Il successo di Calhanoglu e compagni vale 1.67 per Snai e Sisal, 1.71 per Eplay24.

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