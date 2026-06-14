Pronostici Mondiali 2026, l'Olanda di Koopmeiners è favorita contro il Giappone ma...

Comparazione quote: Olanda-Giappone Goal

Gli Orange hanno dominato il loro girone di qualificazione (6 vittorie e due pareggi) ma nelle recenti amichevoli si sono un po’ “nascosti”. Ora però si scoprono le carte e, pronti via, qualche difficoltà l’Olanda potrebbe trovarla. Vero che ha già battuto (1-0) il Giappone a Sudafrica 2010 ma i “Blue Samurai” sono cresciuti molto negli anni. Lo dimostrano i risultati: 6 vittorie di fila, contro nazionali come Brasile e Inghilterra, accompagnate da una sorprendente solidità difensiva. Tre volte finalisti ma mai vincitori, i Tulipani contano sul “fattore Serie A” per spezzare il tabù: Dumfries, Koopmeiners, Malen solo per citare alcuni giocatori che militano nel nostro campionato. I bookie non si fidano del tutto dell’Olanda, favorita sì ma non per distacco: l’1 si gioca a 2.00 su Sisal e GoldBet, a 2.05 su Eplay24. Il segno 2 nipponico è a 3.60 su Bwin e Bet365 e Eplay24. In sede di pronostico sembra starci bene il Goal in un match tra due nazionali che dovrebbero giocare per l’intera posta, anche per mandare un segnale alle altre due “inquiline” del gruppo F, ovvero Svezia e Tunisia. Almeno una rete per parte in Olanda-Giappone vale 1.73 per Bwin, 1.74 per Betsson e Eplay24.