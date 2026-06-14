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Pronostici Mondiali 2026, l'Olanda di Koopmeiners è favorita contro il Giappone ma...

I Blue Samurai vantano risultati di prestigio nelle amichevoli e puntano a sorprendere anche nel torneo intercontinentale
Federico Vitaletti
3 min
Olanda-Giapponequotepronostico
Pronostici Mondiali 2026, l'Olanda di Koopmeiners è favorita contro il Giappone ma...© Getty Images

Via alle danze anche nel gruppo F dei Mondiali di calcio. Un battesimo niente male perchè a sfidarsi saranno l’Olanda di Koeman e l’outsider Giappone, prima nazionale qualificata sul campo a questa fase finale. Ecco quote e pronostico di Olanda-Giappone, in programma domenica 14 giugno alle ore 22.00. 

Comparazione quote: Olanda-Giappone Goal

Gli Orange hanno dominato il loro girone di qualificazione (6 vittorie e due pareggi) ma nelle recenti amichevoli si sono un po’ “nascosti”. Ora però si scoprono le carte e, pronti via, qualche difficoltà l’Olanda potrebbe trovarla. Vero che ha già battuto (1-0) il Giappone a Sudafrica 2010 ma i “Blue Samurai” sono cresciuti molto negli anni. Lo dimostrano i risultati: 6 vittorie di fila, contro nazionali come Brasile e Inghilterra, accompagnate da una sorprendente solidità difensiva. Tre volte finalisti ma mai vincitori, i Tulipani contano sul “fattore Serie A” per spezzare il tabù: DumfriesKoopmeinersMalen solo per citare alcuni giocatori che militano nel nostro campionato. I bookie non si fidano del tutto dell’Olandafavorita sì ma non per distacco: l’1 si gioca a 2.00 su Sisal GoldBet, a 2.05 su Eplay24. Il segno 2 nipponico è a 3.60 su Bwin e Bet365 Eplay24. In sede di pronostico sembra starci bene il Goal in un match tra due nazionali che dovrebbero giocare per l’intera posta, anche per mandare un segnale alle altre due “inquiline” del gruppo F, ovvero Svezia e TunisiaAlmeno una rete per parte in Olanda-Giappone vale 1.73 per Bwin, 1.74 per Betsson Eplay24.

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