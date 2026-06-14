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Mondiali, Svezia favorita contro la Tunisia. Gyokeres marcatore? Ecco la quota

Scandinavi appoggiati dai bookie contro gli africani: occhi puntati sull'attaccante dell'Arsenal, eroe dei playoff
Federico Vitaletti
2 min
Svezia-TunisiaGyokerespronostico
Mondiali, Svezia favorita contro la Tunisia. Gyokeres marcatore? Ecco la quota© Getty Images

A completare il quadro di gare della 1ª giornata del gruppo F c’è Svezia-Tunisia. Il match è in programma alle 4 di mattina di domenica 14 giugno: ecco il pronostico

Pronostico Svezia-Tunisia: Gyokeres marcatore

Pesantissime le uniche due vittorie ottenuti dagli svedesi nelle ultime 10 partite: entrambe sono arrivate, contro Ucraina e Polonia, negli spareggi per l’accesso ai MondialiGyokeres è stato l’assoluto protagonista di quel doppio match e resta l’uomo più atteso nelle fila della sua nazionale (per la cronaca, si gioca marcatore con la Tunisia a 2.60). C’è da dire però che la Svezia subisce gol da 11 partite consecutive. Per invertire il trend servirebbe un clean sheet contro una Tunisia che non ha segnato contro Canada (0-0), Austria (0-1) e Belgio (0-5). Il meglio gli africani lo hanno fatto vedere (almeno nelle qualificazioni) in difesa, con zero gol subìti in 10 partite e 28 punti raccolti sui 30 totali in palio. Curiosità: anche a Qatar 2022 la Tunisia incontrò una nazionale scandinava al debutto: finì 0-0 con la Danimarca. Per le quote Svezia favorita: l’1 è proposto a 1.85 da Eplay24Netwin e Bet365. Il pareggio vale circa 3.40, il 2 della Tunisia oscilla tra 4.20 e 4.50. Non sono tuttavia da escludere sorprese. Per coprire un ventaglio più ampio di risultati, il consiglio è di considerare il Multigol 1-3: a 1.30 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 1.36 su Sisal.

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