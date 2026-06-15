Pronostico Belgio-Egitto, che sfida tra De Bruyne e Salah!

Quarta presenza a un Mondiale per l’Egitto che, però, non ha ancora mai vinto una partita nella fase finale. Oggi la nazionale africana fa il suo debutto affrontando un Belgio che, stando almeno ai risultati, va davvero forte (è imbattuto, con 9 vittorie e 4 pareggi) da 13 incontri consecutivi.
Comparazione quote: Belgio-Egitto segno 1
Gli egiziani, al contrario, non rappresentano certo un esempio di regolarità di rendimento alternando qualche vittoria a esibizioni meno convincenti. Il segno 1 sembra obbligato: quota 1.61 su Eplay24, Netwin e Bwin, 1.60 su Bet365. La X vale circa 4 volte la posta, il successo di Salah e compagni si trova a 5.70.