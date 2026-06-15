Summerville alla Roma, c'è il sì dei bookie: le quote crollano

Olanda-Giappone è stata seguita da tanti appassionati del Mondiale ma anche da un buon numero di tifosi romanisti. Il motivo? Vedere all’opera Donyell Malen e anche uno dei possibili nuovi acquisti del club giallorosso: Crysencio Summerville . Quante possibilità ci sono di veder ricomporre il tandem tutto arancione in giallorosso? Molte, a giudicare dalle quote dei bookie .

Summerville alla Roma? Ecco a quanto è quotato il "Sì" dei bookie

Nelle ultime ore, infatti, la quota di Summerville alla Roma è crollata a 1.90 sulle lavagne dei principali operatori di scommesse. Una previsione dunque ottimistica, nonostante l’elevato ingaggio che il giocatore avrebbe richiesto, ovvero 6 milioni di euro. La Roma deve poi fare i conti anche con la concorrenza nel tentativo di portare il giocatore a Trigoria. Quote alla mano, la principale antagonista dei giallorossi è rappresentata dal Tottenham, indicato a 3.50 come prossima squadra di Summerville. Il giocatore, autore del momentaneo 2-1 in Olanda-Giappone, è solo uno dei profili seguiti dal club per rinforzare l’attacco di Gasperini. L’obiettivo numero uno resta Mason Greenwood, che i bookie vedono alla Roma con quote che oscillano tra 2.00 e 2.25. Insomma, Greenwood-Summerville per aggiungere qualità e imprevedibilità al reparto offensivo della Roma. Estate calda dunque sul fronte calciomercato giallorosso.