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Argentina-Algeria, il pronostico: per Messi e compagni inizia la caccia al back-to back iridato

A Kansas City l'Albiceleste affronta gli africani, match che riguarda il gruppo J dei Mondiali
2 min
Argentina-AlgeriaMondialiMessi
Argentina-Algeria, il pronostico: per Messi e compagni inizia la caccia al back-to back iridato© APS

Per l’Argentina una sconfitta nell’arco delle ultime 15 partite disputate (tra qualificazioni a questo Mondiale e tante amichevoli) ma l’Algeria non è da meno visto che nelle ultime 15 esibizioni (tra tutte le competizioni a cui ha preso parte) ha perso al 90’ anch’essa soltanto in una sola occasione (un paio di altri ko sono arrivati ma soltanto ai calci di rigore). 

Comparazione quote: Argentina-Algeria segno 1

L’Argentina ha vinto per distacco (+9 dall’Ecuador secondo) il proprio girone di qualificazione ai Mondiali e lo stesso ha fatto l’Algeria precedendo, nel suo gruppo africano, l’Uganda e dopo le qualificazioni, sempre l’Argentina, ha disputato ben sette amichevoli vincendole tutte mentre l’Algeria, quell’unica sconfitta di cui si diceva prima, l’ha subìta nei quarti di finale della Coppa d’Africa (per mano della Nigeria) cinque incontri fa. Con queste premesse le due squadre fanno il loro esordio al Mondiale di Usa, Canada e Messico inaugurando il gruppo J e, stando almeno alle quote, non sembra che ci sia troppa incertezza per quanto riguarda l’esito finale. Vale la pena aggiungere che, se si torna per un attimo alle già citate ultime 15 partite giocate dall’Argentina, la nazionale albiceleste ha messo a segno ben 29 reti incassandone soltanto 4. Un dato che di sicuro conferma le indicazioni fornite dalle quote e contribuisce a spingere il pronostico in direzione del segno 1. La vittoria di Messi e compagni contro l’Algeria è quotata a 1.42 da Eplay24 e da Netwin, a 1.40 da William Hill. I bookie danno di conseguenza poche possibilità alle “Volpi del Deserto”, un cui successo oscilla tra quota 7.50 e 8.00.

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