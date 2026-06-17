Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, il pronostico sorride a Cristiano Ronaldo e compagni

Comparazione quote Portogallo-Congo: 1+Over 2,5

Un Portogallo che proprio contro la Nigeria aveva chiuso il suo ciclo di amichevoli: vittoria per 2-1 dei lusitani, che pochi giorni prima con lo stesso risultato avevano piegato il Cile. Il Congo viene da un ko per 2-1 contro il Cile e da uno 0-0 con la Danimarca, risultati alla mano quella africana si caratterizza come una nazionale abbonata a No Goal e Under 2,5. Il Portogallo quanto a qualità è di un altro pianeta, ad esperienza anche essendo al suo settimo Mondiale di fila: nel 2022 fu eliminato ai quarti dal Marocco. Lusitani favoriti in questo primo incrocio in assoluto con i “Leopardi”, in alternativa (o in abbinamento) al segno 1 si può valutare l’Over 2,5. La combo 1+Over 2,5 è offerta a 1.84 da Eplay24, a 1.90 da Sisal e Snai.