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L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro può fare risultato contro la Colombia? Ecco il parere dei bookie

Storico esordio iridato per gli uzbeki, sfavoriti al cospetto di Luis Diaz e compagni
Amedeo Paioli
2 min
Uzbekistan-ColombiaFabio Cannavaropronostico
L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro può fare risultato contro la Colombia? Ecco il parere dei bookie© EPA

Prima uscita (ma anche prima partecipazione in assoluto) ai Mondiali anche per l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro che affronterà nella notte italiana tra oggi e domani (ore 04.00) a Città del Messico la Colombia che, stando alle previsioni della vigilia, dovrebbe far parte, insieme al Portogallo, dell’accoppiata “primo e secondo posto” del gruppo K. Ecco quote e pronostico di Uzbekistan-Colombia.

Comparazione quote: Uzbekistan-Colombia segno 2

L’Uzbekistan ha conquistato il suo storico biglietto di partecipazione alla fase finale di questo Mondiale finendo secondo (dietro l’Iran) nel suo girone di qualificazione addirittura un anno fa. Da allora ha giocato tante altre partite battendo nazionali di modesta caratura perdendo le ultime due contro Canada e Olanda. La Colombia ha fatto parte del  quartetto di terze del suo girone di qualificazione sudamericano e nelle 8 amichevoli successive ha pareggiato 0-0 con il Canada, ha perso con Croazia e Francia e ha vinto le 5 rimanenti. In sintonia con le quote è il 2 il segno che si lascia preferire. Il successo di Luis Diaz e compagni è offerto a 1.36 da Eplay24, a 1.37 da Lottomatica, a 1.38 da Eurobet. La X vale circa 4.75, l’1 dell’Uzbekistan è a 9. Difficile? Sì ma non impossibile. Vedere Spagna-Capo Verde (0-0)...

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