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Mondiali 2026, il miglior attacco? Per i bookie adesso è favorita...

La scommessa Antepost ha quote aggiornate che vedono in prima fila una nazionale... a forza sette
Federico Vitaletti
2 min
GermaniaMiglior attacco MondialiQuote Antepost
Mondiali 2026, il miglior attacco? Per i bookie adesso è favorita...© EPA

In attesa di Inghilterra e Portogallo, ai Mondiali sono scese in campo tutte le altre big. E molte di loro si sono fatte sentire. Per questo motivo, i bookie hanno aggiornato le quote relative alla scommessa Antepost sul "miglior attacco". Vediamo chi sono le nuove favorite dei bookmaker.

Quote miglior attacco dei Mondiali: Germania favorita

Tutto facile per la Germania contro Curaçao, seppellito da ben sette reti. Un bottino che piazza i tedeschi davanti a tutti per numero di gol segnati. Ecco spiegato il perché del sorpasso effettuato dalla Germania in lavagna nella scommessa sul miglior attacco dei Mondiali. La nazionale di Nagelsmann è la più accreditata secondo gli operatori: quota 2.50. Ma in qualsiasi ambito (o quasi) bisogna fare i conti con la fortissima Francia. Gli uomini di Deschamps ci hanno messo un tempo per entrare nel Mondiale, poi hanno steso il Senegal segnando tre reti (2 di Mbappé). I transalpini che segnano più gol di tutti ai Mondiali è un'ipotesi a 5. Per l'Argentina di Messi (tripletta all'Algeria) tre reti come la Francia e quota 9 al pari di Inghilterra e Portogallo che scenderanno in campo oggi. Pochi guizzi e pochi gol al debutto per Spagna e Brasile, di conseguenza snobbate dai bookie in questo particolare ambito. La Spagna miglior attacco dei Mondiali sale adesso a 12 (prima dello 0-0 con Capo Verde la Roja era una delle grandi favorite), il Brasile di Ancelotti addirittura 16.

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