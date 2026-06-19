Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Brasile-Haiti, l'1 paga poco? Ecco allora un esito dalla quota interessante

La nazionale di Carlo Ancelotti deve vincere, occhi puntati sul numero di reti totali
1 min
Brasile-HaitipronosticoCarlo Ancelotti
Pronostico Brasile-Haiti, l'1 paga poco? Ecco allora un esito dalla quota interessante© Agenzia Aldo Liverani Sas

Come si diceva appena un attimo fa il debutto mondiale di Haiti non è stato fortunato. Tanti tiri ma molta imprecisione e 2 parate del portiere scozzese nei 2 tiri andati a bersaglio con uno 0-1 finale che ha lasciato l’amaro in bocca ai giocatori caraibici. 

Comparazione quote: Brasile-Haiti Over 3,5

Stanotte (ore 2.30) l’impegno, contro il Brasile di Carlo Ancelotti, sarà ancora più duro. La nazionale carioca viene dall’1-1 contro il Marocco e non può permettersi altri passi falsi. Il divario tra le due nazionali, sulla carta, è enorme e dovrebbe farsi sentire. L’1 paga pochissimo (circa 1.10), per una quota interessante bisogna arrivare all’Over 3,5Almeno 4 reti in Brasile-Haiti si giocano a 1.80 su Sisal, a 1.78 su Eplay24 e Vincitu.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS