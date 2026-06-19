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Usa-Australia, chi vince vola ai sedicesimi del Mondiale: quote e pronostico

Match del gruppo D tra due nazionali che hanno vinto all'esordio
Amedeo Paioli
2 min
Usa-Australiaquotepronostico
Usa-Australia, chi vince vola ai sedicesimi del Mondiale: quote e pronostico© APS

Tre reti dopo i primi 45 minuti di gioco con una quarta nel recupero di fine gara (al 98’) e una sola rete subìta al 73’ per il 4-1 finale. L’esordio degli Usa nel “loro” Mondiale non poteva essere migliore con il Paraguay che, al contrario, ha aperto le danze nel peggiore dei modi. 

Pronostico Usa-Australia: segno 1

La nazionale sudamericana ha anche centrato la porta soltanto nell’occasione del gol (altri 8 tentativi sono tutti finiti lontano dai pali di Freese) mentre la nazionale a “stelle e strisce” ha tirato complessivamente 16 volte centrando lo specchio della porta in 6 occasioni. I padroni di casa tornano in campo stasera (ore 21.00) e nel secondo impegno di questa fase a gironi trovano l’Australia che, abbastanza sorprendentemente, nella prima esibizione di questa fase finale, con una rete per tempo, ha battuto 2-0 la Turchia. Un successo maturato nonostante l’undici allenato da Montella abbia dominato nel possesso palla (72% del totale) e abbia tirato la bellezza di 30 volte verso la porta dei “Canguri” centrando, però, lo specchio soltanto 8 volte con altrettante parate del portiere australiano. Alla fine la differenza la fanno le reti realizzate e così, stasera, Usa e Australia si sfidano come prime della classe e chi vince praticamente ipoteca già il passaggio del turno (vale la pena ricordare che, in caso di arrivo in parità, contano gli scontri diretti). Gli Usa hanno dimostrato di possedere una marcia in più e, inevitabilmente, partono qui con i favori del pronostico. Può starci l’1, dalla quota anche interessante: a 1.61 sulla lavagna di Eplay24, a 1.60 su BetFlag e Snai, a 1.57 su William Hill.

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