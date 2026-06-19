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Mondiali, da brividi Turchia-Paraguay: pronostico "Multigol"

La nazionale allenata da Vincenzo Montella è chiamata a riscattare il deludente esordio con l'Australia
1 min
Turchia-Paraguayquotepronostico
Mondiali, da brividi Turchia-Paraguay: pronostico "Multigol"© EPA

Per assistere all’altra partita del girone D bisognerà attendere 8 ore (fischio d’inizio alle 5 di domattina, ora italiana). Per Turchia e Paraguay, battute come si è già detto alla loro prima apparizione in questo Mondiale, si tratta già di un match da dentro o fuori. 

Comparazione quote: Turchia-Paraguay Multigol 1-3

Chi perde dovrebbe poi solo sperare in un miracolo tra risultati dell’ultima partita di questo girone e risultati degli altri gironi sperando di finire, almeno, tra le migliori terze. Tutti calcoli da fare magari dopo ma, per evitarli (o per farli da una posizione migliore), bisognerà intanto vincere questa sfida. Per vincere bisogna andare in rete e chi delle due dovesse riuscirci magari giocherà poi per difendere il vantaggio piuttosto che provare ad aumentarlo, sia partendo dallo 0-0 che in caso di 1-1. In una eventualità del genere il Multigol 1-3 potrebbe rappresentare l’esito più adatto all’incontro. L’ipotesi che il match finisca con un range compreso tra 1 e 3 gol vale 1.36 per Eplay24, 1.40 per Sisal, 1.41 per Vincitu.

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