Olanda-Svezia, Malen sfida la coppia d'assi Gyokeres-Isak

Il Mondiale va di fretta, la Svezia anche. Al debutto la nazionale di Graham Potter ha seppellito la Tunisia sotto una pioggia di gol, mettendo in mostra il talento di Ayari e la potenza di fuoco del tandem Isak-Gyokeres . Coppia d’assi pronta a svelare se questa Olanda , bloccata sul 2-2 da un ottimo Giappone, sia un bluff o meno.

My Combo: la sintesi su Olanda-Svezia

Da rivedere gli Orange di un contestato Ronald Koeman - più kamikaze che “Rambo” nell’occasione - che al 70’ della sfida con i “Blue Samurai” ha avuto la non felice idea di togliere dal campo Malen e Summerville. Per la quinta gara di fila i Tulipani hanno preso gol, 12 invece le partite senza clean sheet della Svezia, che negli ultimi 7 incroci con l’Olanda ha vinto solo una volta. Nel 2-2 col Giappone l’Olanda vede comunque il bicchiere mezzo pieno: sale a 17 il numero di gare senza sconfitta (12 vittorie e 5 pareggi) degli Orange nella fase a gironi dei Mondiali. Curiosità: l’Olanda torna ad affrontare una nazionale europea al Mondiale dopo 12 anni: l’ultima volta rifilò una manita alla Spagna. Nella visione My Combo di SisalTipster, gli Orange vinceranno questa importante sfida con la Svezia. In Olanda-Giappone e Svezia-Tunisia ci sono stati 9 tiri totali in porta. In un match tra squadre votate all’attacco, si dovrebbero registrare almeno 8 conclusioni complessive nello specchio. Serata di duro lavoro in vista per lo svedese Hien, che dopo l’unico fallo commesso contro la Tunisia potrebbe ricorrere alle maniere forti almeno in 3 occasioni per fermare Malen e compagni. Proprio il bomber della Roma ha avuto la prima grande occasione contro il Giappone, murato da Suzuki. Esordio (assoluto) comunque positivo ai Mondiali per l’attaccante, l’uomo giusto per sbloccare Olanda-Svezia.

In sintesi, ecco la My Combo per Olanda-Svezia: Vittoria Olanda + Almeno 8 tiri in porta totali + Hien almeno 3 falli commessi + Malen sblocca la gara.

La curiosità

Meglio di così la Svezia non poteva iniziare. In un colpo solo gli scandinavi hanno realizzato cinque reti, tante quante ne avevano segnate nell’intera fase a gironi dei Mondiali del 2018. Un successo permetterebbe alla Svezia di fare il pieno nelle prime due partite come non le capita dal 1958, anno in cui raggiunse la finale. Anche l’Olanda ha i suoi buoni motivi per spingere sull’acceleratore, visto che è a meno due dal traguardo delle 100 reti segnate nelle fasi finali del torneo. Dunque 0-0 scongiurato? Con questo risultato finì l’unico precedente ai Mondiali risalente al 1974, partita ricordata per l’iconica finta “Cruijff turn” esibita dal leggendario campione.