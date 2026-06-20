Ecuador-Curaçao, il pronostico è una combo: segno 1 più...

Comparazione quote: Ecuador-Curaçao 1+Over 3,5

Dopo la prima partita arriva la seconda e per questo appuntamento, in programma alle 2 (ora italiana) di stanotte, Curacao dovrà vedersela con l’Ecuador che pure ha esordito con un ko (0-1 contro la Costa d’Avorio). Si tratta dunque di una sfida tra le ultime due del girone E al termine della quale chi perde potrebbe già salutare la possibilità di accedere ai sedicesimi di finale. L’undici del Mar dei Caraibi è arrivata fin qui battendo, praticamente, le nazionali di altre isole e isolette centroamericane e l’unico risultato che può meritare di essere ricordato è il 5-1 inflitto a Haiti (che pure partecipa a questo Mondiale). L’Ecuador è andato ko con la Costa d’Avorio dopo 19 partite senza sconfitta, quanto basta perché il pronostico sia tutto dalla sua parte. Anche stavolta il segno 1 paga molto poco e, per trovare una quota più interessante, bisognerà guardare in direzione dell’Over 3,5. La combo 1+Over 3,5 è in lavagna a 2.23 su Eplay24 e NetBet, a 2.40 su Eurobet.