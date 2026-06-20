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Pronostici Mondiali, cosa giocare in Tunisia-Giappone? Ecco il consiglio

Meglio gli asiatici al debutto: un 2-2 in rimonta contro l'Olanda di Koeman
1 min
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Pronostici Mondiali, cosa giocare in Tunisia-Giappone? Ecco il consiglio© APS

Domattina alle 6 (sempre ora italiana) è in programma la partita numero 1.000 dei Mondiali. Si tratta di Tunisia-Giappone, sfida tra l’ultima del gruppo F (battuta sonoramente 1-5 dalla Svezia) e una delle due seconde (la nazionale nipponica ha pareggiato 2-2 all’esordio contro l’Olanda).

Comparazione quote: Tunisia-Giappone segno 2

L’undici africano ha evidenziato i suoi limiti. Dopo essersi qualificata in maniera brillante a questa fase finale ha poi cominciato a perdere colpi con una sola vittoria (di misura contro Haiti) nelle ultime 7 esibizioni (8 se si considera anche l’ultimo match contro la Svezia). Il Giappone non ha invece mollato contro l’Olanda rimontando due volte gli “Orange” conquistando così l’ottavo risultato utile consecutivo (un pareggio all’inizio, uno alla fine con in mezzo 6 vittorie). Anche qui non sembra servano troppe parole con il segno 2 che non dovrebbe tradire le attese. La vittoria del Giappone sulla Tunisia è quotata a 1.53 da Bwin, a 1.54 da Netwin e Eplay24.

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