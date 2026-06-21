Pronostico Uruguay-Capo Verde, Celeste favorita ma gli Squali Blu vogliono stupire ancor

Dopo essersi qualificato agevolmente per i Mondiali , l’Uruguay ha come staccato la spina. La nazionale di Marcelo Bielsa non è andata oltre l’1-1 contro l’Arabia Saudita , mancando la vittoria per la quinta partita di fila. In precedenza, la Celeste aveva pareggiato le amichevoli giocate contro Messico, Inghilterra e Algeria, perdendo sonoramente (1-5) quella contro gli Usa .

Pronostico Uruguay-Capo Verde: Multigol 2-4

La prova d’appello arriva contro Capo Verde, la debuttante che ha mandato in bianco la pluri-decorata Spagna. Svanito l’effetto sorpresa, adesso gli “Squali Blu” dovranno sopportare un po’ di inevitabile pressione che si è creata intorno a loro. A fine maggio avevano battuto 3-0 la Serbia in amichevole e contro la Spagna hanno collezionato il terzo clean sheet consecutivo. Uruguay superiore? Certamente sì ma con l’inguardabile Darwin Nunez visto al debutto (la pazienza del suo Ct è durata un tempo, poi la sostituzione con Canobbio) bisognerà vedere chi risolverà il problema del gol per Bielsa. Con queste premesse, i bookie si aspettano un match da No Goal, ovvero con almeno una nazionale a secco: quota 1.51 su Eplay24, 1.48 su Eurobet, 1.47 su Bwin. Come visto in questo gruppo le sorprese non mancano. Più che all’esito finale meglio guardare ai gol segnati, se ne dovrebbero vedere da due a quattro quindi occhio al Multigol 2-4: quota 1.47 su Eplay24, 1.52 su Vincitu, 1.60 su Sisal.