Nuova Zelanda-Egitto, chi prende i tre punti abbatte un tabù: ecco il pronostico

Se Spagna e Belgio non hanno certo accolto con favore i loro pareggi, l’Egitto può essere soddisfatto per l’1-1 maturato contro Lukaku e compagni. Un risultato utile per muovere la classifica e alzare il livello di autostima dei Faraoni , che nel loro secondo match dei Mondiali affrontano la Nuova Zelanda . Ecco il pronostico di Nuova-Zelanda-Egitto , in programma nella notte tra domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno alle ore 3.00.

Comparazione quote: Nuova Zelanda-Egitto segno 2

Un avversario che l’Egitto ha battuto 1-0 in amichevole a marzo 2024. Il difficile però viene adesso, perchè gli africani non hanno ancora vinto nessuno degli otto incontri giocati nella fase finale di un Mondiale. Un tabù da infrangere contro un avversario abbordabile come quello neozelandese, che pure non ha mai conquistato un successo nella storia del torneo iridato: tre sconfitte e quattro pareggi (compreso quello con l’Iran). Appuntamento con la storia a cui ha più possibilità di presentarsi l’Egitto, un cui successo è quotato a 1.60 da BetFlag e Snai, a 1.62 da Eplay24. Per l’1 degli “All Whites” le quote oscillano tra 5.00 e 5.75. Valutazioni condivisibili ma non è da escludere che Just (doppietta contro l’Iran) e compagni possano realizzare almeno una rete. Quota interessante per il Goal, a 2.15 sulle lavagne di Planetwin, GoldBet e Eplay24.