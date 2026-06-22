Pronostico Francia-Iraq, Deschamps sul velluto secondo i bookmaker

Comparazione quote: Francia-Iraq Over 3,5

Certo i pareggi del Qatar con la Svizzera, della Spagna con Capo Verde, del Portogallo con il Congo e dell’Ecuador con Curacao consiglierebbero un minimo di prudenza ma i “Bleus” nel 3-1 all’esordio contro il Senegal hanno impressionato mentre l’Iraq contro la Norvegia ha evidenziato grossi limiti. La quota relativa al segno 1 è irrisoria (e non poteva essere altrimenti) e per trovarne una più interessante si potrebbe guardare in direzione dell’ Over 3,5 . Stavolta ci potrebbe stare. L ’ ipotesi che in Francia-Iraq ci siano almeno 4 gol totali vale 1.76 per Betsson, 1.78 per Planetwin e Eplay24 .