Norvegia-Senegal, che sfida tra Haaland e Mané! Pronostico e quote

La partita d’esordio in questo Mondiale per la Norvegia è stata agevole. Il 4-1 all’Iraq non lascia spazio a troppi commenti anche se, a voler essere attenti, i numeri del match raccontano di un predominio nel possesso palla netto ma non nettissimo (61%) di Haaland e compagni e, soprattutto, 12 tiri totali contro gli 11 degli iracheni con l’unica, enorme differenza, che di questi 5 hanno centrato lo specchio della porta (e quattro sono addirittura entrati) contro l’unico a bersaglio (in tutti i sensi, visto che il portiere scandinavo non è riuscito a fermarlo) scagliato dai più modesti avversari.

Pronostico Norvegia-Senegal: segno 1

Il secondo impegno della Norvegia è previsto stanotte alle 2 (ora italiana) contro il Senegal reduce dalla sconfitta per 3-1 contro la Francia e, soprattutto, alle prese con una situazione movimentata per quanto riguarda sistemazione, cibo scadente e allenatore. Contro la Francia la nazionale africana, sotto 2-0, era riuscita ad accorciare le distanze soltanto al 95’ ma c’è stato il tempo per i “Bleus”, un minuto dopo, di realizzare la terza rete. Il Senegal ha tirato in tutto 6 volte centrando solo 2 volte lo specchio della porta subendo 11 tiri totali (di cui 8 nello specchio della porta). Con queste premesse la sfida con la Norvegia non sembra lasciare troppe speranze al Senegal che al momento è ultimo in classifica (insieme all’Iraq) e rischia di restarci finendo anzitempo il Mondiale (anche vincendo l’ultima partita appare difficile che con 3 punti possa essere ripescato tra le migliori terze). Al contrario la Norvegia, vincendo, staccherebbe il biglietto per i sedicesimi con una gara d’anticipo. Il segno 1 è proposto anche con una quota che rende più del doppio della posta e potrebbe valere la pena provarlo. Nel dettaglio, la vittoria della Norvegia è a 2.18 su Eplay24, a 2.15 su Bwin e su William Hill. Il pareggio è in lavagna a 3.45, il successo del Senegal a 3.30.