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Pronostico Portogallo-Uzbekistan, Fabio Cannavaro a caccia dell'impresa contro CR7

Le quote sorridono ai lusitani che, tuttavia, hanno steccato la prima contro la Repubblica Democratica del Congo
Marco Sasso
2 min
Pronostico Portogallo-UzbekistanFabio CannavaroCristiano Ronaldo
Pronostico Portogallo-Uzbekistan, Fabio Cannavaro a caccia dell'impresa contro CR7© APS

Seconda giornata del gruppo K. All’NRG Stadium il Portogallo di Roberto Martinez sfida l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Esordio amaro per i lusitani, Cristiano Ronaldo e compagni sono stati fermati dal Congo sull’1-1. Entrambe le reti sono state segnate nel primo tempo, al vantaggio portoghese firmato da Joao Neves dopo soltanto 6 minuti ha risposto Yoane Wissa pochi istanti prima del duplice fischio dell’arbitro. 

Comparazione quote: Portogallo-Uzbekistan Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo

Uzbekistan ultimo con 0 punti. I “Lupi bianchi” nel turno precedente sono usciti sconfitti per 3-1 dal confronto con la Colombia. Eldor Shomurodov e soci hanno subito il possesso palla avversario (61%) concedendo alla “Tricolor” la bellezza di 15 tiri di cui 4 verso lo specchio della porta difesa da Utkir Yusupov. Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Portogallo. La prima vittoria in questo mondiale dei lusitani è proposta soltanto a 1.21. Il pareggio si gioca a 6.75 mentre il “2” può arrivare a rendere fino a 15 volte la posta. La partita tra Uzbekistan e Colombia ha fatto registrare ben 3 gol nel secondo tempo. L’opzione “Tempo con più gol: 2” è offerta a 2.10. La “combo” che lega l’Over 0,5 primo tempo all’Over 0,5 secondo tempo (almeno una rete in entrambe le frazioni di gioco)  è in lavagna a 1.50 su Eplay24 e Netwin, a 1.45 su Sisal.

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