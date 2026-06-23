Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Panama-Croazia, per Modric è l'ora del riscatto: quote e pronostico

Per i finalisti dei Mondiali del 2018 è un match da vincere a tutti i costi dopo il ko contro l'Inghilterra
1 min
Panama-CroaziapronosticoLuka Modric
Panama-Croazia, per Modric è l'ora del riscatto: quote e pronostico© APS

Nel corso della prima giornata la Croazia ha lottato ma alla fine si è dovuta arrendere al cospetto dell’Inghilterra. L’undici di Zlatko Dalic a Toronto ha la possibilità di rialzare subito la testa.

Comparazione quote: Panama-Croazia segno 2 

Il programma della seconda giornata del gruppo L mette a confronto Panama e Croazia. Le quote di questo incontro sorridono ai “Vatreni”. Il successo di Luka Modric e compagni è in lavagna a 1.54 su Eplay24, a 1.53 su Bwin e William Hill. La Croazia vorrà chiudere i giochi il prima possibile, il “2” primo tempo vale mediamente 2.05 mentre la “combo” che prevede almeno un gol per tempo (Over 0,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo) moltiplica una qualsiasi puntata per 1.73. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS