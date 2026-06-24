Pronostico Bosnia-Qatar, segna Dzeko? A quanto è quotato un gol dell'attaccante

Comparazione quote: Dzeko marcatore in Bosnia-Qatar

Lo sanno bene sia la Bosnia Erzegovina che il Qatar che stasera si affrontano avendo fin qui conquistato un solo punto ciascuno restando in classifica dietro a Canada e Svizzera che guidano il gruppo B, a braccetto, con 4 punti. In teoria le due nazionali fanalino di coda del girone potrebbero ancora aspirare al secondo posto ma servirebbe un miracolo a entrambe. Una delle due dovrebbe ovviamente vincere con ampio margine sperando che una delle due prime della classe (quella contro cui ha pareggiato all’esordio) vada ko con un largo punteggio. Ma questa è solo teoria poiché, basta guardare la classifica per rendersene conto, con un pareggio le prime due chiuderanno ai primi due posti e a Bosnia e Qatar non resterebbe che sperare in un ripescaggio attraverso la classifica delle migliori terze arrivate. Un pareggio stasera al Lumen Field di Seattle segnerebbe l’eliminazione invece la contemporanea eliminazione di Bosnia e Qatar e così la sfida tra l’undici slavo e la nazionale araba dovrebbe veder prevalere o l’una o l’altra. E dovendo scegliere, dopo aver valutato un po’ tutti i fattori, la scelta cade su Dzeko e compagni che, almeno sulla carta, sembrano avere maggiori chances di successo. In sintonia con le quote potrebbe starci il segno 1: quota 1.40 su Eplay24, Netwin e Sisal. Il pareggio è in lavagna a 5.00, il 2 a 7.25. Ci sarà la firma di Edin Dzeko sul gabellino marcatori? Un gol del leader bosniaco in qualsiasi momento del match è quotato a 2.25 da Eplay24 e NetBet, a 1.83 da Vincitu.