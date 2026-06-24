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Scozia-Brasile, ostacolo McTominay per Carlo Ancelotti: ecco il pronostico

Per le quote sudamericani favoriti nel terzo match del gruppo C dei Mondiali
2 min
Scozia-BrasilepronosticoMcTominay
Scozia-Brasile, ostacolo McTominay per Carlo Ancelotti: ecco il pronostico© APS

Gli ultimi novanta minuti della fase a gironi di questo Mondiale potrebbero non essere gli ultimi della competizione per Scozia e Brasile. Le due nazionali di questi paesi si affrontano stasera a mezzanotte (ora italiana) con i sudamericani primi, a pari merito con 4 punti ciascuno, con il Marocco nel gruppo C e i britannici che seguono con un punto in meno.

Comparazione quote: Scozia-Brasile segno 2

La matematica e il regolamento della manifestazione dicono che solo in caso di vittoria McTominay e compagni potrebbero qualificarsi direttamente ai sedicesimi (in caso di pareggio potrebbero al massimo agganciare il Marocco, qualora questo perdesse contro Haiti, ma resterebbero terzi perché in svantaggio nello scontro diretto). Una ipotesi non impossibile ma difficile. Non impossibile perché di sorprese in questo Mondiale se ne sono viste già tante ma difficile perché i verdeoro sembrano aver trovato un assetto migliore rispetto alla gara d’esordio pareggiata contro il Marocco (anche se il 3-0 successivo a Haiti non deve trarre in inganno vista la scarsa consistenza dei caraibici) e l’attacco scozzese evidenzia grossi limiti (due soli tiri nello specchio della porta nelle precedenti due gare del girone). Le quote suggeriscono il 2 e dovrebbero avere ragione. Il successo del Brasile sulla Scozia vale 1.32 per Eurobet, 1.33 per Snai Eplay24. Il pareggio oscilla tra 5.00 e 5.60, l’1 della Scozia tra 8.50 e 9.50. 

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